Vidal se pronunció a favor de Larreta en la interna contra Bullrich

La ex gobernadora bonaerense resaltó en un posteo realizado en redes sociales la relación personal que la une con Rodríguez Larreta , a quien conoce hace 27 años.

“Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio”, aseguró Vidal, que explicó sus motivos para apoyar a Larreta en las internas.

“Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años. Siempre. Durante 27 años, lo vi prepararse y formarse para poder encarar este desafío. Acumulando experiencia, gobernando, atravesando crisis y dificultades. Durante 27 años, lo vi creyendo en su equipo. Convocando a personas valiosas y poniéndoles metas que parecían inalcanzables, lográndolas”, resaltó.

“Estoy convencida que Argentina necesita un Presidente que trabaje y no pare de trabajar. Un Presidente preparado y con experiencia. Un Presidente que crea en el valor de los equipos. Un presidente que crea en el cambio, y que ese cambio sea para siempre, sin rendirse nunca. Voto a Horacio porque estoy convencida que hoy es lo mejor para la Argentina”, completó.

Con el pronunciamiento de Vidal, Rodríguez Larreta sumó el respaldo de dos dirigentes de peso en 24 horas. Ayer, el radical Facundo Manes también anticipó su apoyo al jefe de Gobierno porteño y al precandidato a gobernador bonaerense Diego Santilli.

Mi voto



Formo parte del PRO desde su fundación, hace más de 20 años. Un partido que nació de la mano de los argentinos que queríamos ser protagonistas de nuestro futuro. Y que se sustenta hoy gracias a los que creemos que sí se puede cambiar la Argentina, y que este cambio… pic.twitter.com/knPKjnrAr7 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 2, 2023

El apoyo de Vidal a Rodríguez Larreta se cristalizó públicamente este miércoles con una foto conjunta en Santa Cruz, hacia donde viajó el candidato presidencial para mostrarse con el periodista Mario Markic, uno de los candidatos de Juntos por el Cambio que busca destronar al kirchnerismo de su histórico bastión.

En la provincia que hoy gobierna Alicia Kirchner rige la Ley de Lemas. El sistema le permite a los partidos presentar más de un candidato (sublema) para el mismo cargo y asignar a la lista más elegida los votos que recibieron todas las otras nóminas. En síntesis: cuanto más sublemas tenga un espacio, más posibilidades de ganar tiene. En esta oportunidad, el oficialismo se presentará el próximo 13 de agosto con tres listas: el lema “Unión por la Patria” tendrá a Pablo Grasso (Construyamos Juntos), Héctor Javier Belloni (Nace una Esperanza) y Guillermo Polke (Unidos por Santa Cruz).

Para enfrentar al kirchnerismo en las próximas elecciones locales, Juntos por el Cambio no logró la unidad, por lo que habrá dos propuestas: la de Markic y la de la diputada Roxana Reyes, que cuenta con el respaldo de Patricia Bullrich y del vice de Larreta, Gerardo Morales.