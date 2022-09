"El mes pasado entraron dos noches seguidas a cinco comercios. Se robaron un montón de cosas que no pudimos recuperar. Anoche de nuevo y siempre es a la madrugada, pero por más que tenga alarma y cámaras, no pasa nada. Los ladrones esa misma noche robaron en otro lado", expresó Gine Amas, propietaria del local.

AHORA - Reiterados robos en una marmolería

Además, detalló que se llevaron "varias máquinas amoladoras" de gran valor y que no las consiguen y por lo tanto no las pueden reponer.

"Estuvieron 25 minutos dando vuelta. Pasó la policía y se ve en el video que la puerta no está. A los 20 minutos pasan otros dos patrulleros. Ninguno paró ni entró. No quiero más presencia policial. estamos cansados. Los delincuentes adentro y se ve la luz de la policía afuera", apuntó la mujer.

image.png

Al mismo tiempo, Amas, pidió la apertura de la calle 9 de Julio. "Estamos cortados por la vía y roban con toda tranquilidad. La policía no los puede seguir. No logramos que nos abran 9 de Julio y los patrulleros no saben cómo entrar. Está todo cortado", lamentó.