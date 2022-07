Video: así se enteró el presidente del Banco Nación que sería destituido

Los arribos y las partidas en el Gobierno nacional de las últimas horas fueron tan álgidos como trascendentes, en un panorama político en el que el Frente de Todos trata de reacomodar piezas. Pero de estos portazos y llegadas que se están dando desde hace algunos meses, como la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, sin dudas uno de los más importantes ha sido el de ayer: la designación de Sergio Massa como superministro.

El arribo de Sergio Massa como nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura, que se precipitó durante la tarde de ayer, obligó a mover piezas en otras áreas del Gobierno. Una de ellas fue la del Banco Nación, cuyo titular era hasta ayer el economista Eduardo Hecker, que se enteró por un mensaje en su celular que ya no sería presidente de la entidad financiera y que su lugar lo ocuparía la (también ahora ex ministra) Silvina Batakis.

Eduardo Hecker estaba en Catamarca, en una actividad oficial del Banco Nación. Allí se disponía a dar un discurso, cuando le llega la comunicación de que era destituido. Un video ocasional capturó el momento y el gesto de sorpresa en la cara del funcionario.

El economista se preparaba para dar un discurso en un acto al que había acudido con fines institucionales. Había arribado para presentar la Tarjeta Minera Nación, en la que incluso lo acompañaba el gobernador provincial, Raúl Jalil.

Mientras trataba de digerir la noticia, el ex presidente del Banco Nación habló ante los presentes y trató de hace un balance sobre su gestión: “La verdad que uno intentó cumplir con lo que uno pensó que tenía que ser la función y cómo tiene que ser un banco público, entre otras cosas, en el trabajo profesional y político. Estoy, la verdad, así son las cosas, el banco que hoy dejamos, o que hoy me toca dejar a mi o que hoy me deja a mi", improvisó Hecker.

"En algún casillero podré ubicarme, pero este banco es uno que está mucho mejor del que nos tocó recibir. Uno podría hacer apreciaciones subjetivas, nosotros recibimos uno que no daba créditos a las pymes. Cuando volvimos a darles créditos a las pymes los mismos funcionarios dijeron ‘bueno vamos a hacer algo normal´", agregó.

De esta forma, en medio de gestos de desilusión, Hecker finalizó su gestión para dar paso a Batakis, la ex ministra que solo duró 24 días en su anterior puesto.