Video: delincuentes armados le robaron a una comerciante que estaba cerrando su local

"Le robaron una riñonera con la caja del día, la tarjeta de crédito y de MercadoPago, y mucha documentación, entre esos papeles estaban el documento de mi señora y los de mis hijos", lamentó Mateo, esposo de la comerciante asaltada en el ingreso al local por la vereda de Victoriano Montes, el jueves pasado, a las 20 horas.

Según el comerciante, los robos son "moneda corriente" en el barrio ya que "la semana pasada amenazaron con saquear un comercio de la cuadra, y, en la zona, Luro y 180, le pegaron un tiro a un panadero hace pocos días para sacarle el celular".

"El problema es que no pasan patrulleros para nada, menos a la hora que nos pusimos de acuerdo en cerrar todos. Nosotros hicimos la denuncia y le pregunté al oficial por qué no andan patrulleros entre las 20 y las 21, y nos dijo que no pueden porque a ese mismo horario ellos hacen el relevo. Eso hace que quedemos a la deriva", concluyó.

