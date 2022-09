El obispo Gabriel Mestre estuvo con el Papa y les trajo de regalo a los jóvenes un mensaje de Francisco. “Jesús está vivo y te quiere vivo, a vos. Y vos venís con esta idea a este encuentro para invadir pueblos, es decir, para ser levadura, para llevar la noticia de que Jesús está vivo. Y creo que esa tarea, además de ser un consuelo, fortalece, porque nuestra sociedad y el mundo está lleno de avivados", dijo el Papa.

JESUS ESTA VIVO Y TE QUIERE VIVO. Mensaje del Papa Francisco a la 54 Invasión de Pueblos Batan 2022

"A veces seguimos a los avivados y nos olvidamos del que está vivo, del que da vida a todo. Una cosa que me llamó la atención es que Jesús manda a las mujeres a anunciar esto, y ellas ganan, porque tienen esa sensibilidad de pueblo y son capaces de jugarse por la vida. Esta actitud la tenemos que tener todos pero aprendiéndolo de ellas, las mujeres. Los apóstoles no quisieron creer porque eran mujeres, de segunda clase, sin embargo el Señor las manda a ellas", agregó.

"Algunos dicen 'los apóstoles estaban mal del mate y se van a Emaus para escaparse del lío'. Pero Jesús está vivo y fue una mujer a hacer el anuncio. Después lo vieron los discípulos. Jesús está vivo y te quiere vivo, no te quiere muerto, no te quiere enfermo y no te quiere avivado. Te quiere vivo. Recibí el mensaje, abrí tu corazón y hacé que tu vida sea semilla de algo grande. Que vos sea semilla de algo grande, sin perder tu identidad anímate a dar vida! Porque Él está vivo y te encomienda a vos que des vida. Que Jesús te bendiga y que la Virgen te acompañe y adelante con esta invasión… y no olvides de rezar por mi!”, finalizó el Papa en su mensaje.

El movimiento Juvenil Diocesano realiza durante este fin de semana una nueva edición de Invasión de Pueblos. El tema del encuentro de este año es"Identidad de las y los jóvenes como sobrevivientes pos-pandemia y enviados a buscar a los que quedaron al costado del camino".