Video: el picosatélite "MDQubesat-2" de Innova Space ya opera con éxito

En principio Cordero mencionó: “El 1 de diciembre de 2023 a las 11.56 am hora argentina, se lanzó el cohete Falcon 9 de SpaceX llevando en su interior al vehículo de transporte ION SCV-015 de la empresa italiana D-Orbit, que fue desplegado minutos después con total éxito, manteniendo en su interior al picosatélite MDQubeSAT-2 para IoT de Innova Space , el cual fue desplegado a su vez, el 22 de diciembre de 2023 a las 8.55 am hora argentina”.

Asimismo, destacó: “Estamos muy felices de anunciar que el MDQUBESAT-2 orbita según lo esperado, el picosatélite se desplegó, 22 días después del lanzamiento, dando señales de ¨salud¨, que continúan llegando al día de hoy en forma ininterrumpida, tenemos más de 75 días en comunicación continua. Ese mismo día comenzamos también las pruebas de la carga útil, enviando paquetes desde tierra con datos de sensores de prototipado propios y recibiéndolos en nuestra estación terrena. Nos complace informar que todas las pruebas han sido exitosas y que con poco más de 2 meses en funcionamiento hemos alcanzado todos los hitos propuestos para la misión. El equipo se encuentra abocado y concentrado en todo el proceso, dando seguimiento minuto a minuto”.

Embed - Live: South Korea launches first spy satellite on SpaceX Falcon 9 rocket

“Otra vez nuestro sueño se convirtió en realidad. Un nuevo picosatélite puesto en órbita por Innova Space, el sexto en menos de 3 años de operaciones. Las actualizaciones tecnológicas de este PocketQube de 2P nos han permitido demostrar con éxito el funcionamiento de su carga útil para conectar dispositivos IoT en lugares remotos. Seguimos trabajando fuertemente en la consolidación de nuestra plataforma de comunicaciones de cara a las próximas misiones. Sentimos un gran orgullo al afirmar que el proyecto de constelación de Innova Space sigue avanzando según lo planeado, para brindar conectividad a las zonas rurales del país, principalmente áreas agrícolas y mineras. Este nuevo hito nos abre la puerta para ofrecer comunicaciones de bajo costo a todo tipo de sensores aplicados a la agricultura, minería y petróleo, que podrán ser conectados por nuestros satélites", afirmó Alejandro.

Innova_Space_Pruebas.jpg

"Esta nueva misión es la validación de la plataforma y la tecnología, y nos permite avanzar y realizar mejoras en la construcción de una nueva versión de picosatélites. Para fines de 2024, estaremos listos para diseñar la plataforma definitiva, la cual nos permitirá iniciar la comercialización, a principios de 2025, con el lanzamiento de alrededor de 90 picosatélites que conformarán la primera constelación. La capacidad de desarrollo de la Argentina es inmensa; no se necesita mucho dinero, tiene que ver con la pasión, el trabajo y la dedicación, y eso es lo que demostramos con este proyecto",cerró.

Innova Space: un proyecto multipremiado

Innova Space es una startup marplatense creada por Alejandro Cordero, docente en varias instituciones locales, junto a sus ex alumnos Luca Uriarte e Iván Mellina, que obtuvo en 2019 una inversión inicial realizada por Neutrón, la aceleradora de proyectos con sede en Mar del Plata. Ese mismo año, recibió el primer premio de Innovación del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la República Argentina.

En 2020 fue finalista de concursos de gran importancia a nivel nacional e internacional, como el Premio Sadosky, que entrega la Cámara de la Industria del Software de la Argentina (CESSI); el concurso Prendete, un certamen organizado por la Municipalidad de Tandil; y AGRONAVES, coordinado por el grupo de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA).

También en 2020, fue reconocida con el primer lugar de la competencia NAVES, un programa de emprendimiento impulsado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y el Banco Santander Río de Argentina.

Innova_Space_Equipo1.jpg

En mayo de 2021, en la 5ta edición del concurso Pitch Competition de Mardel Valley, un evento de tecnología que se realiza en la ciudad de Mar del Plata, Innova Space fue ganador. También fue finalista del concurso LATAM 100k organizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), entre otros, por lo que fue premiado con 5 mil dólares.

Innova_Space_Lanzamiento.jpg

En 2022, Innova Space fue finalista del Santander X Challenge, una iniciativa del Banco Santander que busca fomentar la innovación y el emprendimiento; de la organización francesa Hello Tomorrow, que se centra en catalizar la innovación y el emprendimiento en áreas de alto impacto; y de Zurich Innovation Championship, una competición organizada por Zurich Insurance Group que busca fomentar la innovación y la colaboración con startups. Además, resultó ganadora del New Space Business Plan Competition, organizado por el Center for Space Commerce and Finance de EE.UU.

En el 2023 fue finalista en los premios Arcor a la Innovación, del programa MassChallenge México, de la 3ra edición del concurso Accelerate UK, así como también del concurso “Gravity Challenge”, organizado por la Agencia Espacial Europea.

Innova_Space_Equipo.jpg

Recientemente, fue anunciada como finalista del programa Start.Up! Germany Tour, una iniciativa que ofrece a startups internacionales la oportunidad de explorar el ecosistema de startups en Alemania.

Acerca de Innova Space

Innova Space es proveedor de la plataforma que revolucionará la tecnología satelital, por tamaño, bajo costo de lanzamiento y prestaciones de servicios, con infinitas aplicaciones, como marítimas; ambientales; minería, petróleo y gas; y agricultura; entre otras. En Innova Space se piensa en hacer posible lo imposible, democratizando el acceso a las comunicaciones en Argentina y el mundo. www.innova-space.com