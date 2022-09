Video: el reconocimiento a Carlitos Balá en la Plaza del Milenio

Embed

En 2018 pusieron una placa con su nombre en la Plaza del Milenio y compartió unos momentos con los turistas y marplatenses que estaban en el lugar.

Un año más tarde brindó su último shows en la ciudad cuando fue distinguido por la Secretaría de Turismo de la Nación y por el Senado Bonaerense.

Ante cientos de turistas y marplatenses, que disfrutaban de la jornada de playa en el Balneario Mar del Playa/ La Reina, el popular actor recibió el cariño de la gente, donde se destacó especialmente un público de “+50” que creció con “El Chupetómetro” y “Un gestito de idea”.

El cierre fue con el público de pie cantando junto a Carlitos el clásico “Aquí llegó Balá” que arrancó lágrimas en varios de los presentes, y que llenó de emoción al creador de frases como “¿Qué gusto tiene la sal?”, “Un kilo y dos pancitos”, “¿Mamá, cuándo nos vamo’ ?”, y “Ea-ea-ea pe-pé”, entre otras tantas.

Carlitos Balá en Ddiez:

Actor, comediante, humorista, músico, Carlitos Balá -cuyo nombre real era Carlos Salim Balaá Boglich- había sido internado este jueves de urgencia en el Sanatorio Güemes, de la ciudad de Buenos Aires, tras haber sufrido una descompensación.

Había nacido el 13 de agosto y pasado a la fama con el mítico "Show de Carlitos Balá", un emblema de la infancia para muchas generaciones.

"Ya van cuatro generaciones que me siguen, contando ésta de Panam. Hay que entenderlos. Tienen otros chiches, pero siguen siendo chicos. No tengo tiempo para estar triste, tengo alegrías que me eclipsan. Y hago reír todo el día. En los aviones me pongo a bailar con las azafatas. La fórmula es recibir cariño. Yo soy de espíritu joven. El cariño te rejuvenece. Todo el mundo debería recibir cariño, pero está el poder adelante y nadie la quiere entender. Yo tengo cerca el cementerio de la Recoleta y digo: 'Así terminamos todos', había asegurado Carlitos Balá antes del homenaje que le hicieron, en 2017, en la Cámara de Diputados.