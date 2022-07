Video: escrachan a un hombre que le tocó la cola a una empleada en el probador de un local de ropa

Abuso en un local de Florencio Varela: la tocó en el probador y lo escrachó

El hecho, que recién trascendió en las últimas horas, ocurrió el martes cerca de las 17 en un local de ropa de Florencio Varela y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

"El hombre entró al local con la supuesta intención de ver un pantalón para él. Yo le muestro cuáles tenemos y se decide por uno", contó la empleada.

"Me pregunta si se puede probar y yo le dije que sí, que me esperara que iba a acomodar el probador (como siempre lo hacemos). Y cuando estoy por salir, se mete y me toca la cola", denunció.

Tras manosearla, el hombre la siguió por el local y la empleada le pidió que se alejara "pero él se reía", relató. "Se fue cuando abrí la puerta y creyó que iban a entrar otros clientes", agregó.

La víctima publicó en las redes varias capturas de la cámara de seguridad del local. "Pido que que por favor compartan así no se pierde la publicación. Si alguien sabe algo, se pueden comunicar a través de mi página", dijo.

"Fue un momento feo. Si bien tengo carácter, me quedé en shock. Nunca me había pasado. Yo ya hice lo que tenía que hacer", señaló.

"Aparentemente no fui la primer persona con la que lo intentó. Si bien a mí me tocó la cola, con otras chicas intentó propasarse también. Algunas estaban acompañadas", indicó.