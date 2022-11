Video: estaba lavando el auto y motochorros le apuntaron con un arma para robarle el celular

Embed

Según se observa en las imágenes, la víctima estaba lavando el auto en la puerta de la casa de un amigo cuando fue sorprendida por dos delincuentes que circulaban en moto.

Uno de los delincuentes descendió del vehículo, amenazó al hombre con un arma y le robó el celular mientras su cómplice lo esperaba en la moto.

Un vehículo pasó por el lugar en el momento del robo, pero no advirtió el hecho y siguió su trayecto como si nada hubiera ocurrido.

"El delincuente se bajó de la moto y me dijo 'dame el celular y la billetera'. Le dije '¿Para qué el celular?' y sacó un arma calibre 38 negro. Me metió la mano en el bolsillo pero no tenía la billetera encima, solo un par de lentes", contó Pablo, la victima.

Los ladrones escaparon en la moto a toda velocidad y permanecen prófugos, por lo que son intensamente buscados. La Justicia analiza las imágenes para identificar a los motochorros, pero la tarea no es sencilla porque utilizaron cascos para cometer el robo.

"Es la primera vez que sufro un robo, esta vez me tocó a mí. A nadie le gusta que te apunten con un arma", señaló Pablo. "Hubo muchos robos en el barrio", agregó.

Los vecinos están preocupados por la inseguridad y reclaman mayor presencia policial. "El barrio está terrible, es como si estuviera liberado. Todos los días hay un montón de robos. Los vecinos ya ni hacen las denuncias porque están cansados. La Policía y la Justicia no hacen nada", se quejaron los vecinos.