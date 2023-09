Video: identificaron al policía del patrullero que chocó contra un auto estacionado y huyó

El patrullero en el que iban dos policías pertenece a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). Se trata de una fuerza especial de acción rápida que forma parte de la Policía Bonaerense.

"Mi mujer fue a la Comisaría Tercera y le pidieron los datos del vehículo. Pudieron averiguar que es un móvil de la UTOI y me pasaron el número de patrullero. Nos mandaron un mail para enviar todos los datos del seguro, pero no tengo los datos del seguro del móvil policial para iniciar el siniestro y así lograr que me arreglen el auto", dijo Emiliano, el dueño del Peugeot 207, en diálogo con Ahora Mar del Plata. "Tengo que hablar con mi asesor de seguros porque necesito más datos del patrullero para poder hacer la denuncia", agregó.

En las imágenes se ve el momento en que el conductor del patrullero pierde el control del vehículo y choca contra el auto, que estaba estacionado.

El policía que iba al volante del móvil no frenó para dejarle los datos al damnificado y se dio a la fuga, según se observa en las imágenes.

Al día siguiente del hecho, la víctima -un vecino del barrio El Progreso- fue a subirse al auto y advirtió que estaba chocado. Le pidió las cámaras de seguridad a un vecino y descubrió que había sido un patrullero.

"Si el policía se hubiera quedado y se hubiera hecho cargo... Mi actitud no es ensuciar a nadie, simplemente que se hagan cargo como corresponde. Si los policías no respetan la ley, estamos hasta las manos. Que venga a pedir las correspondientes disculpas y me de los papeles de su patrullero así puedo hacer la denuncia y arreglar mi auto", sostuvo el dueño del vehículo.

Las autoridades de la UTOI se reunirán con el damnificado, pero aún no trascendió si el policía que manejaba el patrullero será sancionado.