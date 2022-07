Video: Juanchi Ugalde cumplió el sueño de retratar la visita de ballenas a la costa marplatense

"Hoy me llamó mi papá por teléfono, me dijo que si queria hacer unas buenas imagenes me tenía que acercar a Playa Grande ya que habían dos ballenas en la costa de Mar del Plata y salí lo más rápido que pude desde mi casa en Chauvin hacia Playa Grande a producir", contó Juanchi.

"Con muchas ansias y esperanzas de poder retratar esas imágenes llegué y levanté el drone. No encontré nada por un rato largo y la batería de mi drone en mar abierto empezaba a disminuir. Hasta que por arte de magia pude localizar las dos ballenas", agregó.