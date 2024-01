Video: la historia del perro marplatense que es viral

"Después de un evento que tuve de motos lo vi a Garret solo en casa y ahí empezó el proyecto. Estaba enfermo y pensé en no dejarlo más. Así podemos viajar donde queremos", expresó Juan , dueño del animal.

Tanto turistas como marplatenses frenan a sacarse fotos y no pueden creer ver un perro con antiparras, casco y arriba de una motocicleta. "La verdad que me sorprendió lo que se generó, me encanta el cariño de la gente y la respuesta muy favorable", reveló el hombre.

Según contó su dueño, a Garret le encanta subir a la moto. "Es muy reciente y lo noto que va muy bien, observo siempre su comportamiento y lo noto contento, se baja cómodo, nada nervioso y por eso lo disfrutamos los dos. Aceptó los anteojos, el casco, todo. Él lo toma como un juego", sostuvo.

El perro, de raza pitbull, tiene 9 años y es muy amigable con las personas y otros animales. "Es muy sociable, pide comida a todo el mundo", comentó Juan.

Al mismo tiempo, contó que él fue quien creó el sidecar con ayuda de un taller de la ciudad. "Era algo que siempre quise hacer y a partir de su problema de salud empecé a hacerlo y lo hice rápido", agregó. Juntos recorren la costa, la zona sur de la ciudad y planean pronto hacer un viaje.