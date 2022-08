Video: la indignación de un pasajero por el estado de un colectivo

Un pasajero decidió hacer visible el estado del colectivo de la línea 551 en el que viajó este jueves. “Hermoso y súper seguro el transporte público de Mar del Plata”, escribió el usuario @facundogaleano en Twitter, y agregó: “$74 por viaje para estas cosas”.

En las imágenes muestra el piso del colectivo roto e incluso se ve la calle mientras el colectivo circula por las calles de la ciudad. "Una señora al sentarse pisó y se cayó. Por suerte no se hizo nada pero pudo terminar mal teniendo en cuenta que el colectivo estaba en movimiento", dijo el joven a Ahora Mar del Plata. Y aclaró que "minutos después el chofer hizo bajar a todos".

https://twitter.com/facundogaleano/status/1557751540466585600 Hermoso y súper seguro el transporte público de Mar del Plata. $74 por viaje para estas cosas. pic.twitter.com/GP8rdYCWME — Facu (@facundogaleano) August 11, 2022

Sin embargo, eso no fue todo. “Un día después, el colectivo no me para porque estaba lleno. Ahora hay que esperar al siguiente dentro de 20 minutos y llego tarde. ¿Acaso lo hacen a propósito para generar más disgusto?”, expresó en la red social.

EN DESARROLLO