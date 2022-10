Video: la reacción de una costurera marplatense ante la visita sorpresa de Alberto Fernández en su casa

El Presidente brindó detalles del encuentro a través de un video que subió a sus redes sociales. “No pido un plan. Pido trabajar. Tengo 54 años. Soy costurera”. Así empezaba el mensaje que Marcela me mandó por WhatsApp, contándome que sufrió una estafa que le impidió arreglar su máquina de coser y comprar más materiales. Lo único que necesitaba era ejercer el derecho de trabajar. La visitamos junto a @vtolosapaz en Mar del Plata y le entregamos todo lo que necesitaba", contó Fernández.

"Me contó que hace más de 15 años se encarga de un ropero comunitario, pidiendo ropa a gente que ya no la usa para entregarla a quien la necesite. 'Estoy acostumbrada a pedir para los demás', me dijo".

"El mensaje que me escribió aquella vez decía que 'cualquier cosa que pueda usted hacer por mí es mucho'. Lo que hoy hemos hecho es lo que corresponde, Marcela. Que lo disfrutes mucho y continúes con tu gran trabajo", finalizó el Presidente.