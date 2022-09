Video: Lali Espósito revolucionó la TV española armando un trago argentino en vivo

Con todo eso estuvo ayer en la TV española y sorprendió a todos al preparar en vivo un típico trago argentino: el Fernet con cola. En el programa "El Hormiguero"; que conduce Pablo Motos, Lali Espósito le enseñó al periodista a hacer un "viajero", la conocida forma de preparar el trago cuando los jóvenes van camino a una fiesta.

La cantante volvió a tener un mano a mano con el conductor de “El Hormiguero” y le mostró el paso a paso de cómo hacer un “viajero de fernet”, para tomar camino al boliche.

Desde hace años se impuso el famoso “viajero” entre los jóvenes para poder tomar el trago camino al boliche y en la fila, previo a ingresar a una fiesta. Para eso, se corta a la mitad una botella de plástico vacía y se doblan los bordes para no lastimarse.

Ese vaso improvisado, se llena de hielo y se agrega fernet y Coca Cola, en proporción de 70/30 o a gusto de quien va a tomarlo. Luego, se revuelve y está listo para tomar.

“Como no te vas a llevar el vaso de vidrio a la disco, que es peligroso, se lleva la botella plástica”, explicó la cantante y luego procedió a cortar la botella con un cuchillo y siguió con los pasos que no hicieron más que sorprender al conductor. “Esto no se hace en todas las casas de Buenos Aires, se hace así en algunos barrios como en el que yo crecí”, aclaró entre risas.

“Te quiero argentinizar, es mi objetivo en esta vida, Pablo”, dijo Lali con su simpatía. Y luego contó el paso a paso de cómo hacer uno de los tragos que más se toman en Argentina, el que más extrañan los argentinos que viven en otras partes del mundo.