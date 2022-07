El hecho fue captado por las cámaras de seguridad de una de las casas, en la zona de Mario Bravo y Vernet. En las imágenes se ve como los dos delincuentes se abalanzan sobre la mujer para sacarle su mochila y demás pertenencias.

Embed

“No fue el típico robo que te sacan la mochila. Ella es hipoacúsica y le robaron parte de su implante colear, que tiene un costo aproximado de 25 mil dólares y no le sirve a nadie más que a ella”, expresó la hermana de la víctima a Ahora Mar del Plata.

También explicó que “parte del implante va adentro de su cabeza y lo que le robaron es el aparato que usa afuera”. “Fue hecho para ella, no lo puede usar otra persona”, remarcó.

implante coclear.jpg

“Si lo tiran por ahí y se moja, no sirve más. Si alguien lo encuentra, por favor que lo devuelva”, enfatizó. “Los ladrones no sabían que era ella hipoacúsica. Les pidió que le dejaran sacar los aparatitos del implante coclear del su bolso, pero no le dieron bola”, agregó.

La mujer indicó que los robos en la zona son cada vez más frecuentes. “Se está poniendo peligroso y hay hechos todos los días. Uno se termina acostumbrando”, lamentó. “No sé qué esperan las autoridades para actuar. Algún día esto puede terminar mal, con alguien lastimado”, advirtió.

El implante coclear estaba en una funda azul y turquesa del Banco Nación. Si alguien lo encuentra, la familia pide que se comunique al 2235333748.