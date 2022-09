Video: Mirtha Legrand incomodó a Santi Maratea con una pregunta picante

Al comienzo del programa, la conductora recibió con mucho cariño al influencer. “Maratea, no te conocía. Sos amoroso y lindo. ¿Cuántos años tenés?”, consultó Mirtha. Inmediatamente, Santi respondió: “Tengo 30 años, justo”.

Frente a cámara, Mirtha quiso saber más sobre la vida privada del influencer, quien se convirtió en una de las mayores revelaciones del país por sus colectas. “¿Estás casado? ¿Estás en pareja?”. Entre risas, Maratea contestó: “Estoy muy lejos de casarme, no sueño con eso. No tengo pareja. Tampoco pienso en el amor, no proyecto para ese lado, siento que es muy caro”.

Luego, Mirtha Legrand se puso seria y quiso saber la verdad detrás de las colectas millonarias del influencer. “¿Cómo hacés para juntar toda esa plata? ¿Cómo te conectás con la gente? ¿Cómo los convencás?”, señaló la presentadora de televisión.

Santi Maratea con Mirtha Legrand, amor a primera vista: "¡Sos amoroso, lindo sos!"

Al instante, Santi Maratea respondió: “Depende la causa, quien junta la plata es la causa”. Además, también mencionó la donación de Emita, una nena con Atrofia Muscular Espina l (AME) de tipo 1 que necesitaba conseguir un remedio antes de cumplir los dos años para poder mejorar y cambiar su vida: “Tuvimos que comprar el medicamento más caro del mundo y recaudamos en diez días, 2 millones dólares”.

Además, el influencer también añadió: “Hay una parte que es mía, que es la de la comunicación. Y hay otra parte que es la historia de Emmita, que es la realidad, su familia, el medicamento. Eso termina haciendo que la gente quiera donar. Lo que recauda el dinero es la historia, no yo”.

Para cerrar, Santi agregó: “El secreto después de muchas colectas es que la plata va donde tiene que ir”.