Video: prendieron fuego un sector del Unzué

"Alguien se ha metido por la ventana y ha prendido fuego unas maderas, no sabemos si para calentarse o para sacar cobre de unas mangueras. El lugar tiene vallado y alambrado perimetral", expresó a Ahora Mar del Plata, Pablo Mastropasqua, director de obra.

"Gracias a un aviso, llamamos al personal de mantenimiento del Unzué que extinguió el fuego con los matafuegos y también por el arribo de bomberos no pasó a mayores. El lugar no tenía pisos de madera, es un sector dentro del presupuesto de emergencia de mantenimiento estructural del Unzué que aún no está licitado y que tiene peligro de derrumbe", expresó el arquitecto.

Según detalló el profesional, algunas personas entraron por la ventana con un pallet. "El que entró corrió riesgo su vida. Tenemos el sector vallado, esto merece una urgente gestión de obra. Todo el frente al mar es el más atacado y cada vez está entrando en mayor colapso. El personal de mantenimiento está volviendo a cerrar el lugar", completó Mastropasqua.