Video: "Salí de mi auto, yo no te choqué mentirosa"

El hecho ocurrió en la esquina de Coronel Suárez (188) y Beruti y quedó registrado en un video que fue enviado a la sección "Las noticias de la gente" de Canal Diez.

La discusión de tránsito fue protagonizada por dos mujeres y se viralizó rápidamente en las redes. En las imágenes, se ve a una de las conductoras increpar cara a cara a una mujer que está sentada en el auto. "Flaca, me chocaste queriendo", le dice. "No está ni chocado, mentirosa. Salí de mi auto, yo no te choqué. Nadie te chocó, por qué mentís. Doblaste a la izquierda en una avenida, doblaste mal y tuve que frenar", le responde.

Embed

La discusión fue subiendo de tono con el correr de los minutos. "Le puse el guiño y me chocó igual", se le escucha decir a la presunta damnificada. "No le des ni cabida que yo tengo la patente", se oye de fondo la voz de un hombre que interviene en la discusión. "Urgente necesitamos un semáforo", acota un vecino en el video.

El hecho ocurrió días después de la presentación que realizó la concejala Verónica Lagos del Frente de Todos para que el Ejecutivo instale un semáforo en la transitada esquina de calle 188 y Beruti .

El expediente fue presentado con más de 100 firmas de vecinos que conviven a diario con situaciones como las que se registraron en el video. Desde hace tiempo reclaman que se mejoren las condiciones de seguridad vial ya que tanto por calle Beruti como Coronel Suárez forman parte del recorrido de varias líneas de colectivo, que incluso giran a la izquierda en una zona de alta circulación de autos y peatones.