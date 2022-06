Video: se fueron los inquilinos pero dejaron un perro atado a la puerta que no deja entrar a la dueña

El perro ya lleva tres días en el lugar y está encadenado. “El problema es que no podemos entrar para hacer los arreglos porque el perro está en la puerta. Es un PH y el perro está al fondo. No podemos acercarnos”, dijo la mujer.

Asimismo, la propietaria hizo un pedido desesperado a Zoonosis. “Intercambiamos mensajes con el responsable de zoonosis, quien me respondió amablemente, pero no vinieron. Necesitamos una solución”, explicó. “Los inquilinos se fueron y me dejaron al perro de regalo. Le alcanzamos un poco de comida y arroz con un palo, también agua. Es el tercer día que voy a zoonosis y no nos dan bolilla”, agregó.

“Por supuesto que de los inquilinos no sabemos ni siquiera a dónde se fueron. Nos dejaron las llaves, se fueron y me dejaron el perro”, concluyó.