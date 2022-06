Video: una mujer decidió tener a su bebé en el mar sin asistencia médica

La mujer registró todo en un video para sus redes sociales, que rápidamente se viralizó y generó polémica por las circunstancias del parto.

La historia fue consignada por Daily Mail, medio que aseguró en una publicación que “las olas tenían el mismo ritmo que las contracciones, ese flujo suave me hizo sentir muy bien”.

“Se me metió esta idea en la cabeza: quería dar a luz en el océano y, como las condiciones eran las adecuadas el día, eso fue lo que hice“, dijo la mujer al conocido medio de comunicación.

Aunque parecería que fue circunstancial, el parto fue planificado por Josy Peukert y el papá de su hijo, Benni Cornelius, de 42 años, quienes optaron por el mar para el nacimiento de su bebé.

También, señaló que su pareja llevó en el viaje, hacia una playa de Nicaragua, una especie de kit de herramientas para el parto en el mar. Este incluía un recipiente con un tamiz para atrapar la placenta, toallas de papel, toallas de tela y gasas.

https://twitter.com/fertilityqueen/status/1532570363359420416 obsessed with this women who recently freebirthed in the ocean pic.twitter.com/BvYRiWppDS — Lucette (@fertilityqueen) June 3, 2022

“Después de que nació Bodhi y me envolví en toallas, volví al océano para refrescarme. Luego me vestí y empacamos todo y condujimos a casa donde los tres nos metimos directamente en la cama. Más tarde, esa misma noche, pesamos a Bodhi con una báscula de equipaje y pesó 3.5 kilogramos”, sumó la madre.

“Quería estar libre de preocupaciones por una vez. Esta vez no tuve citas médicas ni escaneos ni influencia externa”, agregó la mujer quien es madre de cuatro hijos.

El video no tardó en generar reacciones en Internet y redes sociales. Por eso, recibió comentarios como: “¿Esto es sanitario? Hay muchas bacterias en el mar” y “Qué sorpresa para ese bebé, de un útero cálido hasta el océano frío”.

https://twitter.com/NinaColunga/status/1533108152505454593 Qué miedo verdaderamente, toda la gente debería de llevar microbiología pa tenerle miedo a lo que no se ve https://t.co/0vB2XJvMe9 — Nina Colunga (@NinaColunga) June 4, 2022

En respuesta a las críticas, la madre aseguró: “Bodhi nació bajo el sol del mediodía cuando hacía unos 35 grados, no nos preocupaba en absoluto que tuviera frío y no me preocupaban las infecciones transmitidas por el agua. Está perfectamente sano. Hice toda la investigación que necesitaba para asegurarme de que era seguro. El agua es una barrera médicamente probada“.