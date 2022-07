Violento asalto en Las Dalias: desvalijaron una casa y robaron instrumentos musicales

instrumentos.jpg

El hecho ocurrió por la noche en Los Arrayanes y Los Tala, cuando el dueño se vio sorprendido por los delincuentes, que lo ataron, lo golpearon y le desvalijaron la casa.

“Fue terrible, yo no estaba y mi mamá tampoco. Sólo estaba mi papá. Eran tres, lo ataron y lo golpearon. Se llevaron el bajo, una guitarra mía, la de mi papá que es una Telekaster del año 1978, que tiene un valor monetario y sentimental”, contó Luana Giobellina, hija de la víctima, en diálogo con ahora.

Gionellina es bajista de la banda local Buenos Vampiros y lamentó el robo de su material de trabajo. “Los venden por Marketplace o por grupos de compra-venta de instrumentos o en las casas de música. Les pido que si les hace ruido o no tienen papeles, que no lo compren. Me quedé sin mi instrumento y además nos robaron dos televisores y dos computadoras”, indicó.

La banda Buenos Vampiros organizó una fecha para este viernes, con la intención de recaudar fondos y recuperar algo de lo perdido. “Este viernes a las 21 vamos a tocar en Club Tri. Vamos a hacer esa fecha para recaudar para ver si nos podemos comprar un bajo nuevo, que sale más de 100 mil pesos. La entrada va a estar 400 pesos”, remarcó la joven artista.