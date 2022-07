Violento asalto a una taxista en Camet: "Si no hay retenes policiales, no se puede trabajar"

El hecho ocurrió cerca de las 6,30, cuando el ladrón, que minutos antes se había subido al taxi, le puso una pistola en la cabeza a la mujer a la altura de Parque Camet. El asaltante tomó el control del vehículo y, pese a que la conductora activó el botón de pánico, tuvo tiempo para golpearla y huir.

La mujer sufrió golpes en la espalda y en la cabeza. “Dio algunas vueltas por el parque y, cuando vio las luces de la policía, me golpeó y me dejó sin aire. Arrancó el auto y se le fue contra el árbol”, contó la mujer, quien este domingo por la tarde se encontraba muy dolorida.

“El botón de pánico del COM no funcionaba, no podían localizar el auto. Me encontró la policía y llamaron a la ambulancia. Cuando me desperté, estaba tapada con unas camperas de los policías”, dijo la taxista. El auto quedó totalmente destruido tras el choque del ladrón contra el árbol.

taxi.jpg

Darío López, desde la Federación de Conductores de Taxis, repudió el hecho y mostró su indignación por la cantidad de delitos que sufren los taxistas: "Si no hay retenes policiales no se puede seguir trabajando de noche. Esto es tierra de nadie", sentenció.