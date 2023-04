Asombroso: la caja de ayuda alimentaria que recibió una argentina que se quedó sin trabajo en Italia

En TikTok y otras redes sociales, Laura Sabino difundió una grabación que ya ronda el millón de reproducciones en la que detalla, artículo por artículo, en qué consiste la ayuda que recibe.

“Este es un video para mostrar la caja que nos dieron en la Cruz Roja italiana. La caja de ayuda alimentaria”, anuncia al comienzo del material.

Luego, señala que se encuentra compuesta por jamón crudo, embutidos, galletas, tostadas, diferentes variedades de pasta, arroz, mermeladas, aceites de girasol y de oliva, salsa de tomate, leche, garbanzos, atún y papel higiénico.

“Esto es más o menos todo. Te lo dan una vez por més, supuestamente. Esperamos que sea solamente este mes y que ya aparezca trabajo, porque está todo complicado”, comenta la argentina al final del video.

Argentinos emigrados piden ayuda alimentaria en Italia

En videos posteriores, Sabino añade información sobre su presente en Italia y respecto de los motivos que la llevaron a ella y a su familia, compuesta por su pareja y sus dos hijos, a viajar al país europeo. En una de las grabaciones, cuenta que todos viven en un departamento alquilado, cuya propietaria, a sabiendas de la situación económica que atraviesan, también les regaló mercadería.

En otra publicación, la mujer resume su historia. “En el 2019, cuando empieza la pandemia, yo trabajaba en dos establecimientos. Soy enfermera. Y la cuestión es que se puso todo tremendamente mal en cuestión de salud, económica y de seguridad y empezamos con mi marido y con los chicos a buscar toda la documentación para hacer la ciudadanía italiana, que demoró mucho”, comienza.

Tras ello, agrega: “Cuando ya teníamos casi todo, empezamos a vender todas las cosas de casa y nos dimos cuenta de que con esa plata no íbamos a hacer nada. A pesar de que teníamos trabajos súper estables, la plata no alcanzaba y para hacer una emigración así, de una familia grande, tuvimos que vender la casa. Teníamos una casa chiquita en Ezeiza. Un porcentaje fue a parar a los aéreos, que salieron US$ 5.000, y el resto lo trajimos para acá. Acá lo más difícil al llegar es fijar residencia, porque siendo extranjero no tenés contrato de trabajo y nadie te quire alquilar”.

A pesar de los contratiempos, la mujer posteó un video en el que contó que consiguió su primer trabajo en Italia.

“Sí, es lo que parece, estoy trabajando. Es una changuita, pero me viene re bien. Limpio la casa de una señora mayor, que me dijo que podía pagarme 7 euros la hora. La gente me dice que es poco, pero antes que hacer nada es algo y me sirve (...) Estoy re contenta porque me hice algo de plata para hacer algunas compras”, manifestó.