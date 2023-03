Aspirante a camarera sufrió una exclusión por un indignante motivo

Resulta que la mujer vio el anuncio de un restaurante que estaba en búsqueda de una moza para que atienda en el lugar, la joven que estaba desempleada desde hace dos años no dudó y se contactó con la empresa para enviar su currículum y postularse. La muchacha explicó que tenía experiencia previa en el rubro, ya que trabajó por varios años de moza, sin embargo, todo se complicó cuando mencionó los detalles personales. “Llevo dos años sin trabajar porque he tenido un hijo aunque he trabajado en cosas sueltas y no he perdido experiencia”, explicó la joven.

image.png

La increíble respuesta que recibió una chica que quiso postularse para moza en un restaurante.

La respuesta del dueño del restaurante fue preguntarle si tenía hijos, pese a que la mujer ya lo había mencionado de antemano, y si estaba casada, a lo que la joven respondió que estaba en pareja. “Lo siento pero nosotros buscamos a alguien sin hijos ni novio. Porque así está más pendiente y no tiene prisa por llegar a casa”, respondió el dueño.

La reacción de los usuarios

La polémica respuesta del dueño del restaurante no sólo dejó sorprendida a la joven que se postuló, sino que también causó el repudio de los usuarios que vieron el tweet donde se publicó la conversación. “Yo lo he vivido, no me han contratado por tener pareja, según el chico porque se podría poner celoso (mi pareja) y no quería problemas”, comentó una usuaria. “Yo he estado en hostelería y no se lo deseo a nadie”, compartió otra joven. “Lo que hay que poner es de qué restaurante es para no ir”, agregó otra mujer.

Pese a que el caso ocurrió en España, miles de empleados del sector gastronómico lamentaron que viven situaciones similares a diario.