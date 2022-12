"Casi le pregunto al 'Dibu' si tiene muchas novias", reconoció un periodista deportivo famoso

"Casi le pregunto al 'Dibu' si tiene muchas novias", reconoció el famoso periodista, en declaraciones radiales, desatando las carcajadas de Juan Amorín, en Futurock.

Consultado por si conocía la canción del cantante puertorriqueño Bad Bunny que dice en el estribillo de uno de sus hits "Titi me preguntó si tengo muchas novias", reveló que sí, que lo hizo a través de su nieta. "Mi nieta cumplió 15 años hace dos meses y me trajo una gorra que decía 'Titi, ¿tenés muchas novias?'. Ahí me explicarón", agregó.

"Estuve a punto de preguntarle al Dibu pero me estaban mirando los de FIFA e iba a quedar mal", sostuvo Titi, aunque anticipó que se la puede llegar a "cantar" en "cualquier momento" del evento mundialista, cuando se la aprenda bien.

El meme que presiona a Titi Fernández para hacerle la pregunta del millón al Dibu

"Tenés muchas novias?", dijo simplemente @ferdespinoza en su cuenta de Twitter y estalló. El Dibu Martínez mira con cara de sorpresa. La pregunta nunca existió en el campo de juego pero la rompió en redes sociales logrando cientos de miles de interacciones.

Cuando quedan todavía unas semanas para el fin de este 2022, la revista TIME publicó su lista de las diez mejores canciones del año. La recopilación la lideran dos temas en español: "Tití me preguntó" de Bad Bunny en primera posición, mientras que en el segundo puesto encontramos "Delincuente" de Tokischa con Anuel AA y Ñengo Flow.

La canción de Bad Bunny, entre las más escuchadas de 2022