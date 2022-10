Compró un sándwich de pollo, abrió el paquete y se sorprendió con lo que encontró

Ya de nuevo en su lugar de trabajo, abrió el paquete y notó un detalle que la dejó paralizada: entre la comida había más de 500 dólares.

Si bien pensó tomarlo para pagar parte del tratamiento contra el cáncer de su esposo, según contó en una entrevista, reflexionó por unos minutos y decidió llamar a la policía.

“Empecé a contar los billetes y, cuando llegué a los 500 dólares, me detuve y simplemente puse todo de nuevo en el envoltorio. Lo cerré, volví a dejar el sándwich tal como estaba y lo apoyé a un costado hasta que llegó la Policía”, afirmó Oliver.

“La Sra. Oliver no solo hizo lo correcto, sino que salvó el trabajo del encargado de la sucursal. Sra. Oliver, gracias por recordarnos que tenemos ciudadanos increíbles en Jackson y que personas como usted son las que nos hacen grandes”, escribió el departamento de policías de la ciudad de Jackson, en Georgia, en su perfil de Facebook.

Tras una investigación, se determinó que los 543 dólares era lo recaudado por las ventas. Al parecer, uno de los trabajadores cometió un error y lo puso en el pedido de la mujer sin darse cuenta.

Además, KFC premió a su clienta con el reembolso de su menú y también le dieron un combo totalmente gratis. “Si no haces lo correcto, el karma te lo devolverá. El dinero no era mío, no necesitaba quedármelo. Tendré el mío en el futuro”, subrayó Joann, en diálogo con el canal WSB-TV.