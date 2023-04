Donó plata a Independiente y lo escracharon: "¿Tenés plata para eso, no?"

Lo cierto es que la mayoría de estas publicaciones, si contienen una situación que resulta ser original, novedosa o llamativa, es casi seguro que pueden llegar a alcanzar niveles impensados de popularidad e interacción social.

Resulta ser que el usuario “@NicolasLegui_” compartió un tweet en donde se ven una serie de capturas de pantallas, en una de ellas aparece un estado de WhatsApp de un sujeto identificado como “Luciano” quien compartió que había aportado la cifra de 5000 pesos para colaborar con la causa solidaria por Independiente que lleva adelante el influencer Santi Maratea, quien destina lo recaudado para que el club de fútbol pueda saldar sus deudas y evitar su quiebra. Sin embargo, lo que parecía ser un acto noble de este hombre llamado Luciano, quedó totalmente opacado por la publicación de una mujer que parece ser su ex pareja, quien decidió escracharlo por no pasarle el dinero correspondiente para la mantención de la hija de ambos.

“El luchón de Luciano tiene para Maratea y las deudas de Independiente, pero no para la manutención de la hija o las zapatillas. Bien”, escribió la mujer indignada por la actitud de Luciano.

Pero eso no fue todo, ya que la mujer, en la misma publicación, adjuntó la conversación que tuvo con el sujeto que donó dinero para el club de fútbol y en donde se evidencia que no le quiso pasar el dinero para la compra que necesitaba para la hija. “Ayer te pedí para las zapas de Luchi y me sacaste de vuelo”, escribió la mujer en un mensaje. “Ya empezás, es mi plata y la gasto en lo que quiero”, le respondió el sujeto que había hecho la donación.

La reacción de los usuarios

Como todo aquello que llama la atención en Twitter, el caso de Luciano no fue la excepción y se hizo viral por la indignación que despertó en algunos usuarios la actitud del sujeto, quien donó plata para el club de Independiente pero no quiso pasarle a la madre de su hija el dinero correspondiente para comprarle un par de zapatillas a la menor.

“"La gasto en lo que quiero"… no quiero que mi bendi tenga zapas, qué nivel de forr*”, escribió una usuaria. “La rabia que me dan estás cosas”, opinó una joven. “Por suerte le importa mucho la hija…”, agregó otro joven. “"Es mi plata y la gasto en lo que quiero" bueno se nota que a la hija no la quiere”, comentó una cibernauta.