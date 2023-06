El desagradable momento de una pasajera que olvidó su celular en un UBER

Viral Encontró algo escalofriante en el bolsillo de la campera que compró usada: "No la quiero ni tocar"

Richy le prometió a la mujer que le llevaría el celular, pero le pidió que esperara un momento porque tenía que hacer otro viaje. Aunque a regañadientes, la mujer aceptó y esperó pacientemente a que Richy llegara.

Al ver que el chofer se demoraba, la mujer volvió a llamar para confirmar que le iban a devolver el teléfono. “¿Sí me vas a traer el teléfono? es que ya te tardaste un montón. Dime si me lo vas a regresar o si no te reporto”, reclamó.

Finalmente, el conductor llegó y entregó el teléfono, pero la mujer lo sorprendió con una desagradable actitud.

"Pensé que ya no me lo ibas a traer. Ahora por tu culpa voy a llegar tarde a mi trabajo. Tu responsabilidad es traérmelo luego luego cuando te diste cuenta que lo había dejado. Ahora ni modo, te voy a tener que reportar", dijo.

El video del usuario mexicano rápidamente superó los cientos de miles de me gusta y tiene alrededor de cinco mil comentarios, mismos que apoyan al taxista de aplicación y criticaron la actitud de la mujer, de quien aseguraron mostró pocos valores y una actitud egocéntrica-

Fuente: ADN SUR