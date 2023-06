El tuit sobre un marplatense que se viralizó: "No se anotó nadie"

En las últimas horas se viralizó un tuit sobre un marplatense que organiza torneos de ajedrez, pero en la última convocatoria no tuvo ni un solo inscripto .

"Gente de mardel que juegue al ajedrez o quiera aprender. Él es Juan Carlos, maestro internacional de ajedrez. Los domingos organiza torneos y hoy no se anotó nadie . Busca gente que se sume", tuiteó Georgina.

"También da clases super económicas. Difundan así alguien que le cope se prende", agregó.

"Me contó que esta todos los días. Se pone en Peralta Ramos entre Arenales y Lamadrid", contó la usuaria. El tuit se hizo viral y os comentarios se multiplicaron.

"A mí me preguntó si quería jugar, le dije que no sabia y se ofreció a enseñarme, es un amor. Ahí empezamos a charlar y me contó que es maestro internacional, yo le creí que se yo jaja", posteó Georgina.

"Yo vivo a dos cuadras y siempre que paso me fijo de que haya alguien jugando con él. Me rompe el corazón cuando esta solo , ojalá consiga mucha gente", comentó una usuario.

"Yo viví un año a la vuelta y siempre me dijo con una sonrisa 'querés que te enseñe jugar a la ajedrez?'. Le contesté que no, con algo de incomodidad pero también de intriga", escribió otro usuario.