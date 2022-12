Fue finalista de Gran Hermano y ahora es figura del cine porno en España

"Mi primer viaje fue de vacaciones a Barcelona y Madrid, con intenciones de hacer cine erótico. Pero justo al llegar allá tuvo mucha repercusión el tema de mi cambio físico: salió en todos los portales y programas. Así que decidí darle una nueva oportunidad a la tele, pero al llegar pasa algo muy fuerte, lo de (el fiscal Alberto) Nisman, y se me cayeron todos los programas y entrevistas. Estaban todos los medios abocados a eso y en ese momento la televisión cambió. Por eso me volví a España", contó en una entrevista con el medio Infoabe.

Sus inicios en el cine triple XXX, cuenta, fueron "con la gran ventaja de haber salido de un reality". "Eso me ayudó a no tener que comenzar de cero. Ya desde un primer momento me trataban como a una estrella del porno. Así que comencé con el pie derecho. Y sí, me va bien, no me puedo quejar", agregó.

Al ser consultado sobre si era conocido en España, Boscatto respondió: "Soy solamente conocido en el ambiente gay. Si salgo por barrios como Chueca o discotecas gay, es muy probable que me reconozcan, pero en el resto de la sociedad, no. Apenas pueda me meto en algún reality de España y doy el bombazo. Ahora estoy muy metido con mi trabajo, que es gestión de pisos turísticos. Voy al gym, viajo mucho. Me encanta conocer nuevos lugares y estoy haciendo eso".

A su esposo, Javier, lo conoció "justo al mismo tiempo de empezar con el cine para adultos". "Me acuerdo que de movida le conté a qué me estaba empezando a dedicar y no le importó. Todo lo contrario, me apoyó en el camino que elegí. Nunca me ató en nada pese a que no tiene nada que ver con ese mundo. Mi marido tiene un perfil muy distinto al mío, él es abogado pero siempre me apoyo en todo. Nos casamos el 1 de febrero de 2017", agregó.