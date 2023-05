Fue a tomar un café, pidió la cuenta y encontró un "descuento" desubicado en el ticket

Debajo del precio del café, desde la cafetería aclararon: "Descuento por feo". Como era de esperarse, en la red social del pajarito se lo tomaron con humor, por lo que las bromas al respecto no pudieron faltar.

En cuestión de minutos, el tuit se llenó de todo tipo de comentarios y "Me gusta". Para sorpresa de algunos, casi nadie se tomó mal el descuento del local, y la gran mayoría fue irónica con el tema.

image.png

El insólito motivo por el que le hicieron un descuento.

Qué dijeron los usuarios de Twitter

Ante la viralización del tuit, los chistes al respecto no pudieron faltar. "Con razón yo tengo que pagar de más jaja, todo este tiempo insultando a Alberto y todo era porque soy lindo", bromeó un usuario.

Siguiendo con la "joda", otro comentó: "A mí me quedarían debiendo plata". En ese sentido, varios internautas continuaron respondiendo al tuit viral: "Creo debería de ser mayor el descuento", escribió un seguidor, "Al final tan feo no era", lanzó otro.

image.png

Algunos contestaron al tuit viral con memes.

Probablemente, desde la cafetería estaban haciendo una simple broma. De todas formas, el polémico ticket se volvió viral en cuestión de minutos, y hasta incluso muchos creyeron que era real: "Yo sabía que existía ese descuento", escribió una usuaria.

Por otro lado, otro joven se mostró sorprendido al respecto, y no tuvo problema en demostrar su asombro: "Nunca he recibido ese descuento", respondió, y agregó luego: "No soy demasiado feo".

A pesar de que el tuit se llenó de chistes, el más repetido decía que, si en todos los lugares hiciesen ese descuento, todos serían "ricos".

Fuente: Crónica