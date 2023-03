Gastaron 400 mil pesos por una comida en la playa, compartieron el ticket y estallaron las redes sociales

Los precios de los restaurantes y bares ubicados en las playas siempre suelen ser más altos, sobre todo, para los turistas de otros países. Sin embargo, el ticket que recibió un grupo de estadounidenses en Colombia desató una fuerte polémica en las redes sociales, donde acusaron que fue literalmente una estafa.

Todo comenzó con la denuncia que realizó una usuaria de Twitter, donde reveló que le cobraron $1,5 millones de pesos colombianos, es decir, casi 1.000 dólares por consumir un almuerzo en un comercio de la playa de Cartagena.

El caso llamó la atención de los tuiteros colombianos y sumaron que se trata de uno más entre otros episodios de "abusos y estafas" contra los visitantes. "Cómo es posible una cuenta de casi $5 millones por una comida básica", señaló la denunciante en la red social del pajarito.

"Lo que les cobraron a mis amigos hoy en Playa Blanca, isla de Barú, Cartagena. Que hp abuso, parce. Sin palabras para la gente que aprovecha así", remarcó la joven junto con la imagen del ticket que se viralizó muy rápidamente.

De esta manera, en la factura se destaca el cobro de cinco pargos rojos, es decir, un tipo de pescado, a un costo de $1.475.000 pesos colombianos.

Luego, un róbalo grande les salió 275 mil, cinco piñas coladas les cobraron 650 mil, dos caipiriñas valieron 250 mil y seis cervezas la pagaron $120.000. Además, los "yanquis" abonaron dos limonadas de coco a 150 "lucas" y cuatro botellas con agua 60 mil. Se trata de un total de 949 dólares o 361.458 pesos argentinos.

Como si el precio del almuerzo no fuera poco, a los turistas les cobraron $1.200.000 de servicio y otros $415.000 por el servicio de los empleados del lugar.

Tras mostrar el ticket, la joven aseguró que teme por su vida propia y de sus amigos, ya que cree que puedan recibir amenazas por parte de los dueños del establecimiento.

"Publiqué eso sin pensar que iba a llegar a tanta gente. Les pido a los periodistas que por favor no contacten a mis amigos. Ellos no tienen nada para decir y no quieren que los contacten. Estaban disfrutando de sus vacaciones en Cartagena y ya", pidió la tuitera.

Un comentarista expresó sobre el caso: "Yo trabajo acá en Cartagena en agencia, los turistas y más los paisas cuando uno les ofrece ellos van a todos los sitios buscando el mejor precio, compran hasta en la calle por ahorrar... Esa historia le falta un pedazo, una factura sin colocar el nombre del lugar".

"Jajaja no falta la escéptica. Mis amigos son estadounidenses. Nunca en las playas de Colombia he recibido una factura oficial con nombre del negocio. Si trabajas en Cartagena deberías saber cómo son de informales esas chozas en la playa", agregó la autora del tuit y remarcó más tarde: "Les avisé, pero no lo hicieron. Confiaron y se jodieron jajaja".

"Por qué no se negaron a pagar, y llamaron la policía. Esto no es abuso, es un atraco", señaló otra persona y la joven reiteró: "No sé cómo explicarlo, pero es otro tema interesante que ha surgido de esa situación. Les dio pena por no haber preguntado los precios antes (porque les había avisado) y lo tomaron como una pérdida pero un error de ellos. Convierten el cobro en dólares para no sentirse tan mal".

En ese sentido, la joven contestó otra pregunta similar: "Es que la perspectiva gringa es y siempre será muy diferente que la colombiana. Entre 5 personas les tocó menos que $200 cada uno. Son jóvenes profesionales. Tampoco fue la gran pérdida, aunque para nosotros es mero robo".