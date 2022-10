Gran Hermano: difunden videos escándalos de Holder y su mamá "jugando" a ser pareja

Desde que entró a la casa dejó de ser Tomás y pasó a ser Holder. "Holder" a secas. Nunca más apropiado: lo del rosarino "no tiene nombre": en menos de una semana se volvió "tema nacional" y además de ser el primer eliminado de Gran Hermano se abrieron "mil debates" acerca de su físico, de su personalidad y sobre todo de sus actitudes. Aquí probablemente iniciará una más, ya que aparecieron imágenes de Holder y de la madre "jugando a ser pareja".

En realidad, las imágenes no son actuales. Son antiguas y fueron subidas por él mismo a las redes sociales, donde es uno de los "reyes de Tik Tok". Pero ahora se "viralizaron" a partir de la difusión que les dio "Juariu", una suerte de investigadora del mundo virtual que las "reposteó" y las hizo super difundidas.

Dese ese momento se armó una especie de discusión acerca de los roles de ambos en los videos y apareció un tercer nombre repetido muchas veces: el de Sigmund Freud. El padre del sicoanálisis fue "llamado" por un sinfín de internautas. Para algunos, se hubiera hecho "un picnic" con las imágenes. Para otros, ni siquiera él podría haber explicado lo que pasó.

AYUDAAAA Q subía la madre de Holder nonono

"Pasó Edipo y dijo que estos dos se zarparon", bromearon los fanáticos del programa. Otra tonelada de ellos se mostró disgustada con lo que estaba viendo y expresó un verbo muy utilizado en el ámbito digital, sobre todo en Twitter: "desver", que es la acción de quitar de las retinas y de la memoria algo que ya pasó por ahí. "Cómo hago para desver esto", gritaron a coro.

Holder y la mama

En las imágenes se ve a Holder y a su mamá, Gisela, jugando situaciones de complicidad, celos, cercanía, roces y planteos que tienen mucho más que ver con una relación de pareja que con un vínculo madre-hijo. Abundan las indirectas, los reproches, los "vos sos mía" o "yo no soy tuya sola" que parecen dichos por dos novios más que por una mamá con su nene.

"En mi vida vi una cosa así. Pensé que era la novia, cuando me enteré que se trata de la madre casi me muero" dijeron muchos. Y también estuvieron los que destacaron el físico de la mamá del ex "hermanito". Gisela Holder tiene 42 años y tuvo a Tomás, su hijo mayor, cuando era una jovencita de 21. En las últimas horas pasó por varios programas de televisión para criticar el paso de su "nene" por GH, y ahora vuelve...pero por otro motivo.