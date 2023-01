Influencer presentó a su novia y en las redes lo destrozaron sin conocer un dato vital: "Parece tu hija"

Shauna Rae es la estrella del programa de telerrealidad de TLC “I Am Shauna Rae” y explicó a The Post que mucha gente la subestima y la excluye debido a su apariencia física.

Ella padece un trastorno de crecimiento producto del tratamiento que recibió por un cáncer cerebral con el que tuvo que luchar cuando era chica.

Dan contó a través de un video en Instagram que conoció a Rae a través de su programa y contó que se acercó a ella con un ramo de flores y a los pocos días ya estaban saliendo.

“Es muy importante recordar que Shauna es una mujer increíble de 23 años que tiene una discapacidad”, explicó. “Es importante reconocer su discapacidad y mirar más allá y construirla con quien es ella como individuo”, agregó.

Talking about myself and Shauna Rae