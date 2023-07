Jubilada marplatense pidió una silla de ruedas a PAMI y se la enviaron después de su muerte

“La pedimos el 11 de enero. Mamá murió el 20 de junio. Llegó hoy. Gracias por nada, PAMI”, escribió Cristina en su cuenta de Twitter a modo de descargo el 6 de julio pasado. Jamás pensó que su catarsis se iba a viralizar tanto -un millón y medio de reproducciones- y que tanta gente se solidarice con su situación.

https://twitter.com/miradacomun/status/1678822833948880907 La pedimos el 11 de enero. Mamá murió el 20 de junio. Llegó hoy... Gracias por nada, PAMI... pic.twitter.com/3QUHkSGNjx — Una Mirada Común (@miradacomun) July 11, 2023

La triste historia de la mamá de Cristina comenzó en enero, precisamente el 11, cuando hicieron el pedido a PAMI por la silla de ruedas. “Me dijeron que demoraba 45 días, como yo no sabía si eran corridos o hábiles calculé que para fines de marzo o principios de abril tenía que estar”, contó la marplatense a Telenoche.

A fines de marzo, cuando se acercó a la sucursal de PAMI, le advirtieron que como habían cambiado la plataforma de la página web podía llegar a haber problemas con los pedidos y le aconsejaron que si a fin de mes la silla no llegaba, volviera a llamar. En los últimos días de abril volvió a hacer el reclamo, pero no hubo avances. “Mi mamá cuando estaba bien llamaba. Yo también llamé cuando estaba internada”, relató Cristina con mucho dolor.

Para colmo, ella simplemente quería tener previsibilidad: “Quería saber si iba a venir la silla o si tenía que comprar una, evaluaba comprarla cuando cobre el aguinaldo y pensaba en pagar una parte al contado y financiar la otra. Pero no tenía respuestas”. “No quería comprarme una silla si a los 10 o 15 días me iba a llegar la otra. Cuando quise comprarla, me dijeron que no había sillas y ahí fue cuando decidí alquilar una silla”, contó Cristina.

image.png

El tiempo pasó, la silla nunca llegó y el 20 de junio falleció su mamá. El martes pasado, la silla de ruedas llegó a su casa, un mes después de la muerte y ella no dudó en hacer su descargo. “Fue una catarsis, un descargo, un momento de decir, ´ah bueno, llegó tarde´. En el momento en que la pedí recordé que había leído algo similar en redes sociales y rogué para que no me pasé lo mismo, pero a mi también me pasó”.

Sobre el momento en que le llegó la silla, la mujer reflexionó: “Es raro porque sentís dolor, me tocó una silla vacía, la va a usar otra persona. Me dio lástima el hombre que me la trajo porque le dije que mi mamá había muerto. No sabía cómo pedirme perdón y me decía que se moría de vergüenza”.

La respuesta del PAMI

Luego de que se viralice su tuit, PAMI realizó un descargo y acusó a la familia de la jubilada fallecida. Desde la empresa dijeron que mandaron la silla de ruedas y que no había nadie en la casa, además detallaron que la afiliada tenía toda la cobertura garantizada.

“En mi casa siempre hubo alguien porque cuando no estoy yo está mi hermano y cuando no está él estaba mi mamá, salvo la vez que estuvo internada. De hecho, nos ocupamos de que en la casa haya alguien porque estábamos esperando la silla”, respondió Cristina ante la acusación de PAMI.

También desmintió que recibieran la cobertura total de los medicamentos: “Mi mamá tenía su cobertura de remedios como cualquier jubilado. Había otras cosas que había que comprar porque PAMI no las cubría al 100%. El PAMI reconoce cinco medicamentos al 100% y después el resto es o al 80 o al 50 o al 60, mi mamá estaba usando una crema por ulceras que salían 9000 y cubría el 50%. Yo capaz la compraba en cuotas con una tarjeta de crédito para alivianarme a mí”.