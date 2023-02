La queja de una pasajera que viajaba en tren a Mar del Plata: "Agarraban, sacaban, ponían"

“ Yo voy a exponer algo que me rompió soberanamente los huevos cuando viajé: el tema GALLETITAS ”, lanzó para comenzar. Y agregó: “Había una mina a las 3 de la mañana tomando mate con el marido con la linterna del celu prendida porque a esa hora apagan las luces para que la gente normal descanse aunque sea un rato ya que al otro día llegas a las 5 y de ahí hasta que te den el alojamiento se hace un poco extenso”.

“El envoltorio de las galletitas no me dormir en toda la noche porque agarraban, sacaban, ponían y hasta me atrevo a decir que hacían ruido a propósito. Levanté la cabeza para ver quién joraca jodía tanto con la galletita y los miré con mi peor cara. A lo que voy con este post es que más allá de los niños inquietos y caprichositos tengan un poco de respeto por el otro”, continuó Andre, autora del largo posteo.

“Tengan un poco de respeto por el otro, hablen bajo, controlen a los niños, hagan el menor ruido posible y más si es hora de descanso como es el tren que sale a las 23.30 horas”, completó.

Pero ese fue solo una primera parte. Luego comentó el “calvario” que sufrió en el viaje de vuelta. Allí volvió a quejarse de un nene que no paraba de llorar porque “la madre no le quería dar el celu”. También dijo que había un pasajero con olor a pata. Por supuesto, hubo comentarios de los usuarios de todo tipo.

“En vez de publicarlo acá y tirarle tu peor cara les hubieras dicho que querías dormir”, “un tren privado para la señora”, “Dale, la próxima ato a mi hijo a la butaca y lo amordazo, ¿ahí te copa más? Digo, así los que piensan como vos, viajan tranquis...”, fueron algunos de los picantes e irónicos comentarios.

Fuente: LaPlata1.com