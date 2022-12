Le dio una propina equivocada a un limpiavidrios y por su reacción no pudo arrepentirse

“Le quería dar $ 100 a un limpiavidrios y me confundí por un billete de $ 1.000, no me anime a decirle que me los devuelva PORQUE COMENZÓ A LLORAR Y decirme que dios me bendiga”, escribió Julieta, la protagonista del tuit.

En cuestión de minutos, el posteo alcanzó una gran repercusión en la red social, volviéndose viral rápidamente.

Sin esperárselo, la autora del tuit cosechó más de 160.000 “Me gusta” y todo tipo de comentarios.

Tras confesar el polémico error que cometió, al confundirse un billete de cien pesos, con uno de mil, los usuarios de Twitter salieron a decirle de todo.

Así como hubo muchos que se burlaron de la equivocación de Julieta, también hubo muchos que se sintieron identificados con ella.

La reacción de los usuarios de Twitter

Luego de contar su impensado error, la joven hizo estallar la red social del pajarito.

A pesar de que algunos comenzaron a “descansar” a la autora del tuit, otros confesaron que alguna vez les ha pasado algo similar.

"No voy a decir nada porque tranquilamente podría ser yo", comentó una usuaria.

Por otro lado, hubo varios internautas de otros países que se mostraron intrigados por la diferencia de valor entre ambos billetes.

"¿Es mucho dinero en argentina? Hice la conversión en Google a pesos colombianos y aquí 1.000 pesos argentinos es poco, es como unos 6 dólares", preguntó una usuaria colombiana.

Rápidamente, una argentina salió a responderle y sacarle. las dudas: "El billete de mil es el de mayor denominación, pero son casi tres dólares", escribió.

Mientras que la colombiana no dudó en agradecerle: “Gracias por ayudarme a aclarar la duda, no es mucho dinero, aquí con 3 dólares te compras 3 coca colas en lata, para que hagas la conversión de qué te alcanzaría a comprar”.

Debido a que algunos internautas comentaron que se trataba de seis dólares, hubo quienes cuestionaron la indignación de Julieta, ya que consideran que "no era para tanto". “¿1000 pesos, 6 dólares? Medio poco como para llamar la atención por Twitter”, comentó una “hater”.

Ante la inesperada repercusión que tomó el tuit, la protagonista de esta historia se mostró “orgullosa” de sí misma: "Por confundirme de billete estoy llegando a la fama", escribió luego en la red social.