Llamó a un electricista el feriado, le quiso cobrar más de 100 mil pesos y lo escrachó con un descargo furioso

La cliente contó que no solamente le quisieron cobrar una fortuna sino que el "profesional" que accedió a su casa también dañó a propósito parte de las instalaciones, al no acceder a sus ofrecimientos.

"Ine" (@IneSchumacher) detalló en la red social del pajarito cómo fue el encuentro con el técnico luego de que se quedara sin luz, al igual que otros miles de usuarios de Buenos Aires que se vieron afectados por el temporal. La joven usó su cuenta de Twitter para evitar que "nadie caiga" en el "cuento" del sujeto.

"Ayer me salta el disyuntor, llamo electricistas recomendados nadie puede, mi vecino con lluvia no trabaja y cometo el error de contactar a esta estafador que saque de Google", escribió la chica en la red social. Luego, pasó a revelar el por qué del escrache.

La mujer indicó que llegó "a los 30 minutos con un acting muy bien armado" y apenas 5 minutos después tuvo luz nuevamente.

https://twitter.com/IneSchumacher/status/1662140778527744001 Ayer me salta el disyuntor, llamo electricistas recomendados nadie puede, mi vecino con lluvia no trabaja y cometo el error de contactar a esta estafador que saque de Google pic.twitter.com/nYBniICTJJ — Ine Schumacher (@IneSchumacher) May 26, 2023

Si bien señaló que sólo por ir el electricista ya le cobraba $ 12.500, ella consideraba que era "entendible" por ser feriado por el 25 de mayo. Luego, sin embargo, pasó a detallar el gasto "extra".

Con el trabajo ya resuelto, el técnico le pidió "hablar de plata". Así, le informó el arreglo realizado y el monto de cada cosa.

"Mano de obra de cambio de térmica: $ 42.500; Térmica: $ 7.500; Mano de obra cambio disyuntor: $ 42.500; Disyuntor $ 15.000", reveló la chica.

El total era de $ 107.000 en efectivo, pero si pagaba con tarjeta debía abonar un 20% más.

"Obvio que quería gritarle que era un chorro de mierda pero estaba sola y era de noche", escribió la chica. Luego hizo que "hablaba con el dueño" y le dijo al técnico no iba a pagar lo que le pedía.

En ese momento, el hombre trató de persuadirla y le dijo cosas como "mirá que te quedás sin luz todo el fin de semana", y que podía pagar con tarjeta en cuotas. Finalmente, ella le dijo que se vaya porque no quería el arreglo y sólo le pagó los $ 12.500 de la visita, que era lo que inicialmente había aceptado.

Al otro día, mientras aún seguía sin luz, la chica llamó a otro electricista y se dieron cuenta que el hombre "cambió la térmica y dejó una quemada" que no era la de ella y, además, cortó los cables de distribución "para que no los puedan empalmar".

Al ver que el técnico había tomado "venganza" por la negación de la chica a pagarle, ella decidió escracharlo por "estafador" y pidió: "si lo pueden compartir para que nadie caiga con este HDP estaría muy bien".

Además, dejó una peculiar recomendación para cuando otras personas se encuentren en el mismo caso.

"Siempre que llamen a alguien que no conocen tengan al lado a tipo forzudo para que por lo menos el técnico tenga miedo de que lo caguen a trompadas", sugirió.

En tanto, miles de usuarios se hicieron eco del escrache y comentaron: "ladrón", "chorro", "cuídense de este turro"; "no llamen a este servicio"; "cobran por un servicio que no es. No caigan"; "garca suelto", entre otras respuestas.