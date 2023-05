Mal trago: se quejó del mozo en el restaurant y recibió una asquerosa venganza

El joven colombiano detalló que fue al lugar a almorzar con una amiga y le pidió al mozo "muy respetuosamente un arroz oriental y un jugo de mango". Luego, "como de costumbre", solicitó unos cambios en el plato, asegurando que ya lo hizo anteriormente y siempre aceptaron "sin ningún inconveniente". Sin embargo, el mozo se negó.

"El señor Pupiales, de manera grosera, se niega a hacer el cambio, por lo que solicito la atención de otro mesero", indicó el usuario. Posteriormente aparece el chef y toma el pedido del hombre, y minutos después vuelve el mismo mozo, pero con los jugos encargados y un asqueroso "ingrediente extra".

Al momento de tomar el primer sorbo, el hombre percibió un "sabor extraño". Luego, reveló: "al detallar visualmente el jugo logro identificar una gran cantidad de saliva (gargajos)". El joven contó que pidió cambiar la bebida por una gaseosa y no informó lo sucedido, pero al momento de pagar le indicaron que no le cobrarían ni el jugo ni la propina.

Tras quejarse, el hombre conversó con la supervisora del restaurante, quien le dijo que "el gargajo era ’espuma que deja el jugo al momento de licuarse’". Luego de cancelar la cuenta el hombre se fue del lugar. Pero, consternado por la situación, vuelve y se encuentra con los dueños.

image.png

El hombre denunció en Twitter que el mozo le escupió su jugo..

Según el joven, las cámaras muestran "una posición de encubrimiento y evasión" entre el mozo y la encargada. Sin embargo, tras supuestamente darle la razón, los dueños del lugar le dijeron que no hay pruebas del hecho. Tras esto, el joven escrachó en sus redes al lugar.

En tanto, los usuarios de las redes sociales se hicieron eco de la publicación y dejaron diversos comentarios. Un mensaje, por ejemplo, dice: "Uno tuvo que haber sido una gonorrea para que le escupan el jugo, así que... Falta algo", aludiendo a que el hombre oculta parte de la historia.

image.png

La denuncia que el hombre hizo en Twitter.

"Hubiese sido muy bueno que te llevaras el jugo para que hagan un análisis"; "no es posible que una persona se ensañe tanto en que otra pierda su trabajo"; "dejate de joder"; "son descuidados"; "asco todo"; "es fastidioso, pero eso no se hace", fueron otras respuestas al tuit, que ya lleva acumuladas 600 mil visualizaciones y más de 2 mil "Me gusta".

Fuente: Crónica