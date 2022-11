Niño que evitó un secuestro contó "la rápida estrategia" que lo salvó: todo quedó grabado por cámaras de seguridad

El menor iba de camino a su hogar luego de salir de la escuela, en lo que parecía una tarde común y corriente. Sin embargo, en una parte de su trayecto se percató de que una mujer desconocida se le acercó de forma sospechosa.

La señora comenzó a conversar y le dijo que era una supuesta amiga de su padre y que le pidió el favor de pasar a buscarlo por la escuela. Además, le prometió comprarle comida en una gasolinera cercana a donde estaban, según la información del medio local 6 abc Philadelphia.

En ese instante, el niño comenzó a caminar con más prisa hasta llegar a una tienda cercana a la que solía ir con su padre, todo mientras que la desconocida le hacía preguntas cada vez más personales. Así emprendió una "rápida estrategia" para poner a salvo su vida.

Al llegar al local, se acercó a una empleada llamada Hannah Daniels, que era la cajera que estaba de turno en ese momento, y le pidió ayuda: “Él me dijo que actué como si fuera su mamá. De inmediato entendí que algo ocurría”, relató la trabajadora a la prensa.

En las cámaras de seguridad de la tienda se ve cómo la joven observó que el pequeño entro, se levantó de su silla, se acercó a la puerta y la cerró. De esta manera, dejó a la desconocida sin posibilidad de entrar y de acercarse a Sammy. El padre del menor manifestó que se sintió aterrado cuando le mostraron las imágenes: “Ver a mi hijo buscando ayuda porque básicamente temía por su vida me hirió profundamente”.

