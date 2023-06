Pidió llevarse las sobras de la pizza, quisieron cobrarle y se armó un escándalo

Un joven pidió llevarse a su casa los restos de la pizza que no llegó a comer en un restaurante de Comodoro Rivadavia y que habían sobrado, pero le cobraron 200 pesos de recargo y cuando pidió explicaciones, le respondieron que era porque "aumentaron las bandejas de plástico" .

Viral Apareció Mauro, el infiel escrachado: "Yo las amo a las dos y no las quiero perder"

https://twitter.com/EmirSNM/status/1670953432981667840 En Buena Vida, el resto del Coliseo vivi una situación lamentable y bastante bochornosa. Me queje porque me querían cobrar las sobras para llevar y el empleado ME INVITÓ A PELEAR pic.twitter.com/PUfeixzRHn — emirrrr.c (@EmirSNM) June 20, 2023

"Viví una situación lamentable y bastante bochornosa. Me quejé porque me querían cobrar las sobras para llevar y el empleado me invitó a pelear", contó el joven en un hilo de mensajes en la citada red social.

Además agregó: "Les pregunté quién había sido el capo/a que se les había ocurrido y la excusa fue que les habían aumentado las bandejas de plástico. Le respondí que no correspondía y me hizo devolverle la bandeja y el cartón que envolvía las pizzas".

"Cuando se las devolví me dijo 'y andáte porque en la calle te hablo con otros términos porque te hacés el vivo´"m contó. Cuando le preguntó por qué se hacía el vivo, el mozo le respondió: ´Salgo a las 00, tómatela porque te cago a trompadas´", relató el joven.

Finalmente, contó que cuando ya se estaba yendo, le preguntó al empleado si lo estaba "invitando a tomar una birra" y reveló: "Se acercó a la entrada a volver a amenazarme. Cuando me di vuelta amagó a pegarme. Fue patético, me dio mucha risa y lastima. No puede atender una persona así un local".