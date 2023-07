Publicó una foto desde la cama y la destrozaron en las redes por un "detalle" sexual

"Mi novio me sacó esta foto esta mañana y es impresionante como podés salir de Latinoamérica, pero Latinoamérica no va a salir de vos jamás”, dijo Pilar.

En la imagen aparece tomando mate, acostada en su cama, con las sábanas aún revueltas. La presencia de dos juguetes sexuales en su mesita de luz genearon insultos contra Pilar.

image.png

“No me podía dormir, pero por suerte tengo una red de contención muy grande con mi familia, mi novio y mis amigos. Me hablaron para tranquilizarme y decirme que no era para tanto”, contó la joven.

“Ese día hice unos mates y vine a la cama a tomarlos. Nada del otro mundo. A mi novio le gusta sacarme fotos, siempre está con la cámara en mano, y capturó el momento para que nos caguemos de risa. Yo no suelo postear fotos con mi cara, pero esa me resultó graciosa”, señaló.

“Me pareció una foto inocente, pero la gente asumió muchas cosas sobre mí y me han dicho otras gravísimas. He denunciado múltiples cuentas porque leí cosas muy feas y graves sobre mi persona. Que me digan groncha no me va a cambiar la vida. O fracasada y sucia; yo me baño todos los días y sé quién soy”, agregó.

"Vi mucho odio injustificado cuando en definitiva no le hice nada a nadie. La crítica general es que no quieren gente como yo en este país, que hago quedar mal a la Argentina afuera. Y yo estoy en mi cuarto, no estaba graffiteando la Sagrada Familia. Realmente fue horrible”, dijo Pilar.

Una cuenta le cuestionó la presencia de los juguetes sexuales en su mesita de luz. La respuesta de la joven no tardó en llegar: “Bueno madre, ¿no te gusta divertirte a vos?”.