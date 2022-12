Puso un cartel en un ascensor para educar a sus vecinos: "Verás que soy mayor..."

Dentro de los ascensores, pueden aparecer pedidos insólitos, como también mensajes amenazantes o alguno que cause ternura, como uno que saluda y se convirtió en viral: "Hola, soy tu ascensor. Bienvenido".

“Por mi estado, verás que soy mayor. Tengo más de 40 años, y aunque sigo estando fuerte, cada día me cuesta más hacer mi trabajo. Te pido que a cambio del viaje que ahora emprenderemos, tú me trates con mucho cariño", indica.

image.png

Ascensores que se convierten en virales

Mediante la cuenta de Twitter Líos de Vecinos, muchos de estos casos se convierten en virales y los convivientes utilizan ese medio para presentar sus quejas ante sus vecinos o encargados.

El origen del mensaje de bienvenida del ascensor, se basa en una manifestación de un grupo de vecinos sobre la limpieza en los espacios comunes, y los que manejan el usuario de Twitter recopilan información a lo largo de España.

El medio de transporte solicita que los usuarios “no lo ensucien” porque si no “huele mal y los demás viajeros se quejan”.

Además expresa que si por algún motivo alguien lo ensucia, luego lo limpie porque “le gusta mucho estar limpio”.

"No me des golpes al cerrar, tus golpes al cerrar me duelen. Asegúrate de cerrar bien la puerta porque si la dejas abierta, no podré recoger a los demás viajeros que también me necesitan", detalla el mensaje en el ascensor.

Muchos usuarios apelaron al humor como recurso para hacerse eco de la publicación, en la que detallan que el ascensor “tuvo que ir a un ciber para poder hacer el cartel y luego imprimirlo”

“Pensé que lo había visto todo… Pero no… Un Ascensor que sabe escribir”, aseguró otra de las internautas, mientras que a otro que marcó un error ortográfico le solicitaron que tenga un poco de compasión, ya que se trataba de “un ascensor y es milagroso que hable español”.

Fuente: Crónica