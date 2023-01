Quiso llamar a su hija con el nombre de su comida favorita y la repudiaron

“Me van a odiar por su nombre, pero la llamaremos… Pickle ”, sostuvo la mujer. Además, en el video se puede ver a Chantel felizmente comiendo pepinillos de un frasco mientras muestra su pancita de embarazada. Más adelante, avanza rápidamente hasta el nacimiento de su hija y dice “ conoce a Pickle ”.

image.png

Un episodio similar ocurrió con una mujer que se volvió el centro de muchas miradas en las redes sociales luego de que revelara que a uno de sus hijos lo nombró con su apellido de soltera. Jessica Ireland, una influencer que tiene 30,800 seguidores y 2,3 millones de me gusta en TikTok , recurrió a la plataforma para compartir vídeos junto a su primogénito.

En tanto, la joven oriunda de Irlanda del Norte reveló que su hijo mayor se llama Smyth, el cuál es su apellido de soltera. Esto despertó la indiferencia de la gente que la juzga por haberle puesto un nombre fuera de lo común.

Ante esto, Jessica no se quedó de brazos cruzados y salió a responder las críticas con un video en sus redes sociales. Entre las devoluciones, se destacó la que hizo sobre un comentario que decía: “De alguien que tiene un nombre muy inusual, es una maldición, lo odio. No tienes idea de la crueldad que has infligido a tu pobre hijo”.

Fuente: la 100