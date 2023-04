Video: contó que su novio fue infiel y se enteró de manera dolorosa y "romántica"

Este fue el caso de “@13.notas”, una usuaria de TikTok que compartió un video de un minuto en donde contó su experiencia al descubrir, de una manera increíble, cómo su novio de aquel entonces la estaba engañando con otra mujer. La historia se hizo viral por la forma en que la joven del video descubrió la infidelidad sin querer e incluso los demás usuarios llegaron a compararla con la cantante Shakira y cómo ésta descubrió la infidelidad de su ex pareja Gerard Piqué.

Resulta ser que “@13.notas” contó en el TikTok que un día estaba en la casa de su novio y decidió irse a bañar aprovechando que estaba sola. La joven identificada como “Cami” relató que cuando se fue a duchar dejó la puerta abierta y el vapor del baño empañó no sólo el baño, sino también los ventanales de la habitación contigua. Cuando la joven salió del baño dispuesta a limpiar las ventanas empañadas, nunca imaginó que se iba a encontrar con la prueba de la infidelidad de su novio: en el medio de la ventana estaba escrito el nombre de la amante y el del novio junto con un corazón. “No me quiero ni imaginar cómo ni por qué llegaron a escribir eso ahí”, dijo la usuaria quien casi al final del video contó que en ese momento cuando descubrió la infidelidad de su novio no lo dejó. “De los cuernos y de la muerte no se salva nadie”, finalizó la joven.

La reacción de los demás usuarios

El video de “@13.notas” en TikTok se hizo viral entre los usuarios, quienes llegaron a comparar la situación de la joven descubriendo la infidelidad de su novio con el episodio de Shakira cuando descubrió cómo Piqué la estaba engañando con una amiga. Cabe recordar que la famosa cantante descubrió a la amante de Piqué porque el frasco de mermelada que sólo ella comía bajaba misteriosamente en su ausencia, por lo que los usuarios rápidamente vincularon este famoso hecho con el episodio de la infidelidad que relató “@13.notas” en el video.

“Esto superó lo de Shakira con la mermelada”, comentó una usuaria. “Nuevo trauma desbloqueado. ahora aparte de chequear la mermelada y el lavarropas, hay que chequear las ventanas”, agregó una joven. “Ni Shakira pudo con esto”, bromeó otra usuaria. “Por eso no me baño”, comentó otro usuario. “¿Cómo que no lo dejaste?”, quiso saber una cibernauta, “En aquella época era muy bolud*”, respondió la autora del video.

Fuente: Crónica