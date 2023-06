Video escalofriante: un fantasma comenzó a tocar el piano y todo quedó grabado en el celular

‘Crix’, como se hace llamar en la plataforma, vivió una situación paranormal que dejó con los pelos de punta no sólo a él sino también a todos sus seguidores. Si no creía en fantasmas, este horrible momento que presenció en los últimos días seguramente lo hizo cambiar de opinión. ¡De no creer!

Bajo el usuario @crixaliz, compartió el espeluznante video sobre una situación particular que vivió en los últimos días. El chico estaba cuidando la casa de Santiago, uno de sus amigos. Al parecer, sabe tocar el piano y por eso tenía uno en una de las habitaciones del lugar.

Sin embargo, lo que era un día más para ‘Crix’ se transformó en una anécdota que nunca olvidará. Mientras estaba ordenando, escuchó que el instrumento empezó a sonar. Como no podía ver lo que estaba pasando, creyó que era el gato de su amigo.

Cuando se acercó, notó que en el piano no había nadie pero seguía sonando. Sacó su celular y empezó a filmar la situación. “No sé qué hacer para que lo comprueben… si no les muestro no me van a creer”, dijo mientras estaba escondido en la cocina. Después de unos segundos, tomó coraje y decidió caminar hacia donde estaba el instrumento.

Al enfocarlo, se podía ver que las teclas se movían solas, como si alguien lo estuviese tocando. ‘Crix’ quedó aterrado con lo que había visto y el video se viralizó en la plataforma. La publicación tuvo 138 mil reproducciones y 4 mil 800 ‘me gusta’. Los comentarios al posteo no tardaron en llegar.

“Protégeme Señor con tu espíritu”, dijo una usuaria en referencia a la canción viral de TikTok. “Encomienda tu casa a Dios”, sugirió otra chica. “Prende una vela blanca todos los lunes durante 9 lunes y al lado pon un vaso con agua”, recomendó un usuario. “Ve el lado positivo: ahora tenés compañía y encima toca el piano”, respondió en tono irónico otra joven.