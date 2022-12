Video: se agarraron a las trompadas en un gimnasio y nadie se atrevió a separarlos

Una violenta pelea se desató en medio de un gimnasio repleto de personas, que no se atrevieron a separarlos.

La agresión fue documentada y compartida en redes sociales por personas que se encontraban en el centro deportivo al momento de los hechos; en la grabación viral se observa a dos hombres peleando dentro de un gimnasio, lanzándose piñas, patadas y rodillazos, ante la mirada impotente de otros usuarios del establecimiento.

Mientras los hechos son documentados, se puede escuchar la voz de la persona que está grabando el video, quien se acerca a preguntar si se trata de algún tipo de juego, no obstante, los hombres no le prestan atención y continúan intercambiando golpes durante más de un minuto, dejando en claro que no es una broma ni están practicando algún nuevo deporte. Personas que se encontraban en el lugar se enfocan únicamente en observar la pelea sin hacer el mínimo esfuerzo por intervenir o detener las agresiones.

https://twitter.com/DailyLoud/status/1598791618223448065 Fight breaks out in gym during peak hours pic.twitter.com/BTECVViXEf — Daily Loud (@DailyLoud) December 2, 2022

Los hechos ocurrieron en un gimnasio llamado “Fitness Connection”, en Estados Unidos.

“Yo pensé que estaban jugando”, se escucha decir a una mujer en el clip. La persona que registró la agresión detalla que desconoce las razones por las cuales inició la pelea, pero admite que los hechos llamaron la atención de todos los testigos que se encontraban en el gimnasio, quienes se acercaron para ver lo que estaba ocurriendo, pero decidieron no arriesgar su integridad física y optaron por no participar en la discusión.

Finalmente, en el video se observa que un grupo de varios hombres detuvieron la pelea cuando uno de los dos involucrados pareció haber ganado el enfrentamiento. En el instante en que fue evidente que había un “ganador”, decidieron intervenir y en pocos segundos consiguieron separarlos y poner fin a la trifulca.