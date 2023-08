Virginia Gallardo recordó su operación con Lotocki

Tras escuchar la nota, Virginia Gallardo decidió compartir detalles de la operación que se hizo con Aníbal Lotocki. "Esa fue mi operación, literal, 15 minutos, boca abajo, anestesia local, cánulas", reveló la figura. Rápidamente, aclaró: "Obviamente yo no lo estaba viendo, estaba boca abajo".

"Lo que es el post... el dolor menos explicable en el mundo, no podés creer el dolor cuando la anestesia pasa. Pero después no me voy a olvidar nunca del sonido de cómo se iban rompiendo los tejidos mientras ese producto ingresaba al músculo, o sea, yo estaba consciente, lo sentía, lo escuchaba", expresó Virginia Gallardo.

Luego, agregó: "A mí me tocó, gracias a Dios, vivirlo una sola vez. Gracias a Dios solo fue en esa zona, porque yo fui muy precisa, 'mira que yo no quiero cambiar casi nada'. No puedo entender, a mí el dolor que me significó... a las personas que se han colocado en pantorrillas, en el glúteo, y que encima han reingresado. No entiendo cómo uno lo soporta".

Posteriormente, Virginia Gallardo compartió lo que está viviendo Gabriela Trenchi, y comentó: "Hoy toma uno consciencia, en ese momento era esto 'tranquila, son 2 minutos, vení acostate en la cama, inyección y te fuiste a tu casa'. Cuando vos te das cuenta que eso te puede haber provocado la muerte... Vos ves en él la persona que te generó el daño, o el posible daño, más grande de tu vida, ves en él la muerte. Lo que puede ser en cualquier momento, no lo sé yo y no lo saben los médicos".

Entonces, recordó que un doctor que visitó el programa dijo que "esto puede pasarte al mes, a los 5 años, a los 15", y expresó: "Ojalá que no, quiero creer que no, pero es la realidad".