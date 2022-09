Visita a EEUU: por qué Sergio Massa eligió Houston en lugar de Wall Street

En este tipo de viajes, es habitual que los ministros pasen por Nueva York, más específicamente a Wall Street, algo que Massa no hará en este caso. Fuentes cercanas a él afirman que carece de sentido ir a hablar en este momento con los bonistas, ya que consideran que el mercado financiero global esta cerrado para la Argentina. “Sin embargo, Vaca Muerta está más viva que nunca. El contexto local no es bueno, pero es lo mejor que tenemos para mostrar. Sergio prefiere ahora esa agenda productiva, lograr inversiones en la economía real”.

Esto se ve reflejado de alguna manera en las medidas que el ministro ha tomado recientemente. La semana pasada Massa presento un esquema diferencial de acceso a dólares a cambio de más producción para el sector hidrocarburífero, mientas que también la semana anterior el Gobierno firmó un preacuerdo de factibilidad con la malaya Petronas para hacer una planta de licuefacción de gas e impulsar la exportación de GNL.

Véase También: YPF y Petronas firmaron un acuerdo para producir GNL en Argentina

image.png Fuentes cercanas a Sergio Massa afirman que él cree que "Vaca Muerta esta más viva que nunca".

De esta forma, los ejes principales de la gira de Sergio Massa por los Houston serían los siguientes:

Consolidar lo que representa el decreto 277 para el sector. Esto es, la libre disponibilidad de divisas y barriles de una fracción del incremental de producción.

Plantear la apertura de la inversión de GNL entre YPF y Petronas al resto de los sectores.

Dar detalles a las empresas de servicios petroleros el régimen de “canal verde” de importación de equipos, para que puedan avanzar en inversiones en exploración. Ese “canal” fue lanzado por Massa días atrás en Neuquén para “que todo lo que es equipos, maquinaria e infraestructura, que nos permite acelerar el proceso de importación de productos, tenga con la Aduana un trabajo articulado que reduzca los trámites burocráticos” , según expresó el ministro por Twitter.

Ese “canal” fue lanzado por Massa días atrás en Neuquén para , según expresó el ministro por Twitter. Según detallaron fuentes oficiales: “poner en vigencia el reclamo pendiente de las empresas respecto al decreto de disponibilidad a partir del cumplimiento de plazos en dólares que no se ha cumplido desde la gestión de gobierno anterior”. Esto refiere al Régimen de Promoción e Inversión para la Explotación de Hidrocarburos de 2013, que Chevron intentó usar sin éxito luego de los controles cambiarios que instauró Mauricio Macri en 2019.

Por otro lado, el analista del Wilson Center, un think tank de Washington, Benjamin Gedan, afirma: "Debería ir a NYC también. Los inversores y acreedores no tienen confianza en la Argentina y no están convencidos de que exista un plan para evitar un colapso económico. Massa es uno de los pocos del Gobierno con capacidad de pacificar un poco”.

image.png Houston, la ciudad por la cual el ministro realizara una breve parada.

“Dicho esto, es buenísimo que vea a petroleros y compañías de litio. Para lograr un crecimiento económico sostenible, diversificar la economía y mejorar su competitividad, la Argentina requería reformas estructurales. Pero hay oportunidades importantes para exportar más energía, alimentos y litio a precios muy altos. Hay que aprovechar eso rápido”, agregó.

En este respecto, otro inversor financiero ubicado en la ciudad de Nueva York pero con notable conocimiento de nuestro país consideró que “visitar inversores financieros a esta altura no es tan útil, y puede ser hasta contraproducente. No nos olvidemos que Batakis vino a hacer reuniones ‘serias’ dos días antes de que la reemplacen. Massa tiene que conseguir un par de victorias resonantes que reflejen su poder político. Las inversiones energéticas ayudarían en ese sentido. Si lo logra, los inversores financieros van a viajar rápido a Buenos Aires a verlo”.

Así pues, en su breve gira por Houston Sergio Massa estará acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Royón, el presidente de YPF, Pablo González, y el presidente de Enarsa, Agustín Gerez. “No habrá delegación. Massa viaja solo con su vocero (Santiago García Vázquez) y su asesor internacional (Gustavo Martínez Pandiani). Luego, ya en EEUU, se incorporarán funcionarios puntuales a reuniones en las que sea necesaria su participación, según el tema que se trate”, informan desde el entorno del ministro.